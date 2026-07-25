Нагадаємо, що Wildberries це у перекладі лісові або дикі ягоди. От наші військові, які вкотре здивували своєю творчістю, обіграли цю назву.

“Дика ягода, далі буде…Денег нет, но вьі держитесь. Ведь все бабло на войну. Фіолетовий на болотах стає дурним тоном, написав Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ.

Поки 6.

«Електросталь», московська обл., рф

«Краснодар», краснодарський край, рф

«Невинномисськ», ставропольський край, рф

«Шушари», нп санкт-пітербург, рф

«Уткина Заводь», нп санкт-пітербург, рф

«Сімферополь», Сімферополь, АР Крим

Використаний трек: «Дика Ягода»

Автор: The Bloger UA (414 обр Птахи Мадяра)