Європейський Союз уперше застосував санкції проти грузинського нафтопереробного заводу в Кулеві. Причиною стало перероблення російської сирої нафти.

Про це повідомляє Reuters.

ЄС запровадив санкції проти грузинського нафтопереробного заводу «Кулеві» за переробку російської сирої нафти, що стало «першою дією проти великої грузинської компанії, оскільки Брюссель розширює зусилля, спрямовані на суб’єкти за межами Росії, які допомагають підтримувати його доходи від нафти.

Європейський Союз запровадив заборону на транзакції проти «Кулеві» у четвер у своєму 21-му пакеті санкцій проти Росії через її війну в Україні. Заборона набуде чинності через шість місяців.

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Розташований у західній Грузії на узбережжі Чорного моря, «Кулеві» потрапив під пильну увагу минулого жовтня, коли Reuters повідомило, що російська компанія «Русснефть» (RNFT.MM) почала постачати сиру нафту на «НПЗ».

Black Sea Petroleum (BSP), яка володіє та експлуатує «НПЗ», не одразу відповіла на запит про коментар щодо включення до санкційного списку.

Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що стурбоване включенням «Кулеві» до санкційного списку та вживає всіх заходів, щоб гарантувати, що Грузія не використовується для обходу санкцій.

«Грузія, як і раніше, готова співпрацювати з інституціями Європейського Союзу та ділитися з ними всією необхідною інформацією», – цитує міністерство інформаційне агентство Interpress.

Обіцяли не купувати

На початку цього місяця BSP заявила, що припинить переробку російської сирої нафти з серпня по вересень і натомість закуповуватиме нафту з Туркменістану та Казахстану.

Високопоставлений чиновник ЄС заявив, що переговори з Кулеві тривають, і нафтопереробний завод зобов’язався диверсифікувати свою діяльність, відмовившись від російської сирої нафти.

«Ми віддамо їм належне, але ми хочемо бачити… що вони виконають те, що обіцяли, а потім ми зможемо запропонувати раді виключити їх зі списку», – сказав чиновник журналістам у Брюсселі.

Грузія та Росія не мають офіційних дипломатичних зв’язків з часів їхньої короткої війни 2008 року, але Тбілісі зблизився з Москвою під керівництвом правлячої партії «Грузинська мрія», кажуть критики уряду, і збільшив власний імпорт російської нафти.

Кулеві розпочав свою діяльність у жовтні 2025 року з початковою потужністю переробки 1,2 мільйона метричних тонн (ммт) на рік. У першій половині цього року він переробив понад 650 000 тонн.

Дослідження аналітичного центру Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) показало, що Кулеві отримав шість партій російської сирої нафти в період з жовтня минулого року по травень 2026 року. Протягом цього періоду Іспанія та Болгарія отримали партії з Кулеві.

Дослідження CREA показало, що ЄС та Сполучені Штати отримали 1,46 мільйона тонн нафтопродуктів на суму 811 мільйонів євро (922 мільйони доларів США) з порту Кулеві в період з лютого 2023 року по лютий 2026 року.