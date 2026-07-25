Масштабний збій фіксують сьогодні у роботі ChatGPT від OpenAI, про що свідчать дані моніторингового сервісу Downdetector, пише УНН.

Зокрема, користувачі у США, де на піку було до 3 тисяч звернень, скаржаться у 80% щодо роботи ChatGPT, 8% – додатку, 7% – Codex.

На власній сторінці стану компанії було підтверджено підвищений рівень помилок у ChatGPT, його API для розробників та помічнику кодування Codex. Користувачі від Сполучених Штатів до Індії та Австралії, за даними профільних ресурсів, повідомляли про неможливість завантажувати розмови, отримувати доступ до збереженої історії чатів або запускати запити, а також у кінцевих точках, від яких непомітно залежать тисячі зовнішніх програм.

“Ми вжили заходів щодо пом’якшення наслідків та відстежуємо хід відновлення”, – вказали у компанії.