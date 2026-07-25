Орбана більше немає, але 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії все одно був пом’якшений. Російська риба залишиться поза санкціями, і патріарху Кірілу також нема чого боятися. При цьому гальмували процес одразу кілька країн, серед яких — Німеччина.

Про це пише Der Spiegel, передає zn.ua.

У Брюсселі після ухвалення кожного пакета санкцій проти Росії існував своєрідний ритуал: дипломати різних країн запевняли, що хотіли б завдати Росії ще жорсткішого удару, були б готові піти до кінця. Але, мовляв, є Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини. Через те, що для запровадження санкцій потрібна одностайна підтримка всіх країн-членів, доводиться рахуватися з ним — а він блокує всі найжорсткіші заходи.

Ухвалений у четвер 21-й пакет санкцій став першим після виборів в Угорщині.

І хоча Орбан уже більше не перебуває при владі, пакет знову виявився значно м’якшим, ніж планувалося спочатку.

Російську рибу й надалі подаватимуть на стіл у країнах Європейського Союзу.

Російський газ і надалі перевозять світом європейські судна.

А патріарх Російської православної церкви Кіріл залишився поза санкціями.

Відмовка про Орбана більше не працює.

Тож чому пакет усе-таки був пом’якшений?

1. Що, тепер навіть Капітану Іглодоведеться перейти на скорочений робочий день?

Під час переговорів щодо санкційного пакета Німеччина також зіткнулася з непростим питанням: Що важливіше — тиск на Росію чи все ж таки рибні палички?

Представники харчової промисловості попередили, що у разі запровадження санкцій проти російського мінтаю виробництво доведеться скорочувати, а витрати зростуть.

Під загрозою опинилася чотиризначна кількість робочих місць у Північній Німеччині, пов’язаних із виробництвом рибних паличок, філе в паніровці та інших заморожених рибних продуктів.

Саме тому Німеччина виступила за те, щоб не запроваджувати санкції на імпорт свіжого російського мінтаю так швидко й так широко, як пропонувала Європейська комісія.

Натомість Федеральна Республіка принаймні домагалася перехідних механізмів.

М’який підхід, а не жорсткі санкції?

Рекомендація звучала так: будь-які санкції мають завдавати російській стороні більшої шкоди, ніж власній. То чи саме німецьке помилування для виробників винне в тому, що Європа недостатньо солідарна з Україною?

Федеральний уряд це заперечує.

У Берліні стверджують, що вони були не головною рушійною силою — принаймні не єдиною.

Під час переговорів Франція також висловлювала занепокоєння щодо забезпечення мінтаєм, а Португалія — щодо доступності тріски для приготування своєї національної страви бакаляу.

Чи то сушена риба, чи рибні палички, чи паніроване філе — суперечка навколо риби демонструє, як окремі держави-члени іноді ставлять свої вузькі інтереси на заваді спільній справі.

У підсумку питання риби було повністю вилучене із санкційного пакета.

Таким чином, імпорт російської риби залишається дозволеним.

2. Грецький судноплавний покер

Найбільшою суперечкою між країнами ЄС аж до останнього моменту залишався транзит російського скрапленого природного газу (LNG) з Арктики. Йдеться про логістику та прибутки вздовж усього ланцюга постачання.

Греція веде на цьому ринку жорстку конкуренцію з Японією, США та Китаєм.

Аргумент Афін полягав у тому, що запровадження заборони жодним чином не зашкодить Росії, зате завдасть шкоди європейській економіці.

Через це посли країн ЄС неодноразово переносили свої засідання, оскільки грецький уряд блокував ухвалення рішення.

Зрештою інші країни, хоч і без особливого бажання, поступилися.

У результаті було погоджено виняток для контрактів між європейськими та російськими компаніями, укладених до початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Держави ЄС мають переглядати дію цього винятку щороку.

3. Болгарський релігійний розрахунок

Російський патріарх Кіріл вже давно є політично суперечливою постаттю. Свого часу він назвав російське вторгнення в Україну «священною війною», підтримав знищення української незалежності та змальовував Захід як занепалий осередок гріха, де проводять паради на підтримку ЛГБТК-спільноти.

Після однієї з його особливо сповнених ненависті промов у 2022 році Європейський Союз уже намагався запровадити проти нього санкції.

Тоді цьому справді завадив Віктор Орбан.

Тепер же блокуванням пригрозив новий прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, який лише нещодавно обійняв посаду.

Свою позицію він пояснив тим, що релігію слід тримати поза політикою.

У Болгарії православ’я й досі має велике культурне значення. Однак спостерігачі вважають, що релігійні аргументи були лише формальним приводом.

Насправді Кіріл міг стати предметом торгу, який дозволив би домогтися виключення зі санкційного списку російського олігарха Вагіта Алекперова.

Російський мільярдер відіграє важливу роль в енергетичному секторі Болгарії й знову уникнув санкцій.

Включивши до переговорів питання патріарха Кіріла, прихильний до Росії Радев, імовірно, намагався уникнути враження, що його позиція продиктована виключно економічними інтересами.

Що все ж таки було ухвалено?

Основна частина 21-го пакета санкцій тепер полягає в тому, щоб закрити додаткові прогалини у вже чинних санкційних механізмах.

До санкційних списків внесуть нові судна російського «тіньового флоту», а також кілька нафтопереробних заводів.

Крім того, нові заходи спрямовані проти російського фінансового сектору та оборонної промисловості.

Також на найближчі 12 місяців буде заморожено чинний граничний рівень ціни на російську нафту.

Втім, це не ті рішення, які могли б завдати Росії значно більшого удару, ніж уже запроваджені санкції. Для цього Європейському Союзу довелося б погодитися на заходи, які були б невигідними або болючими для частини його власних держав-членів.