СБУ завдала нових ударів по рф: уражено ракетний катер, два вантажні судна, РЛС та нафтодобувну платформу.

Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, СБУ продовжує системно знижувати військовий потенціал рф та руйнувати логістичні ланцюги.

У ніч на 25 липня далекобійні дрони Служби успішно відпрацювали по низці військових цілей у Ростові-на-Дону.

У результаті удару:

уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е «Grave Stone» та її антенну вежу. Вони є складовими зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». З цих комплексів рф обстрілює Україну;

знищено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21»;

уражено два склади з FPV-дронами.

В акваторії Каспійського моря безпілотники СБУ уразили:

нафтодобувну платформу родовища «Філановського»;

вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. Обидва судна перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і рф;

ракетний катер проєкту 12418 «Молнія».

Завдаючи терористичних ударів по українських портах на півдні, рф намагається заблокувати українське судноплавство. Ці дії ворога будуть отримувати законну відповідь від СБУ у межах невід’ємного права України на самооборону. Російська війна буде повертатися у «рідну гавань» і спецоперації Служби пришвидшать цей процес.