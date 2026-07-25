Багато дачників вважають липень остаточним завершенням посівного сезону. Здається, що в середині літа вже пізно щось сіяти, а залишається лише доглядати за посадженими грядками. Однак у вас ще є шанс виростити другий урожай цього року, пише Уніан. Якщо ви замислювалися, чи можна садити рослини в липні, то запам’ятайте перелік швидкорослих овочів.

Які овочі можна висадити в липні у відкритий ґрунт

Наприкінці липня та на початку серпня можна сіяти скоростиглі та стійкі до холоду рослини. Є багато городніх культур, які дозрівають приблизно за 30–40 днів. Якщо посіяти їхнє насіння, наприклад, у 20-х числах липня, то вже з 24 серпня можна буде зібрати перші плоди. Таким чином є шанс отримати урожай двічі на рік, подовжуючи посівний сезон.

Перш ніж дізнатися, що можна посадити в липні-серпні, запам’ятайте правила вирощування таких овочів. У другій половині літа сонце буває нещадним, знищуючи молоді паростки на самому початку росту. Щоб захистити паростки від посухи, засипте грядки шаром мульчі. Поливайте їх рано вранці або ввечері, а в особливо спекотні дні затінюйте агроволокном.

Також пам’ятайте, що посаджені в цей період овочі доведеться частіше прополювати, оскільки влітку бур’яни ростуть надзвичайно швидко. А якщо наприкінці серпня настануть заморозки, не забудьте накрити рослини від морозу. Дотримуючись цих заходів, вам без зусиль вдасться зібрати другий урожай.

Морква

Хоча моркву зазвичай вважають весняним овочем, влітку можна висаджувати її ранні сорти. Молоді коренеплоди можна буде зібрати приблизно через 60 днів, що відповідає кінцю вересня. Хоча в цей період вже часто бувають заморозки, моркві вони йдуть тільки на користь: холод перетворює крохмаль на цукор, роблячи плоди неймовірно солодкими.

Буряк

Мало хто знає, що можна посадити у липні з овочів цей незамінний інгредієнт борщу. Посіяний зараз буряк дозріє до кінця вересня. Як і морква, він буде напрочуд солодким. Тому для повторного вирощування краще обирати не кормові, а столові сорти.

Редиска

Редиска славиться дивовижною невибагливістю та рекордними термінами дозрівання. Легкі осінні заморозки її не лякають, а навпаки роблять м’якоть соковитішою. А ось спеку овоч переносить погано. Але якщо не допускати пересушування ґрунту, то все буде гаразд.

Ріпа

Посіяна у другій половині літа ріпа довше зберігається, що вже є гарною причиною для посіву. Такий урожай легко пролежить у погребі до наступної весни. Обирайте скоростиглі сорти та регулярно поливайте грядки. Враховуйте, що осіння ріпа зазвичай виходить гострішою та щільнішою за весняну.

Капуста

Зараз ще не пізно вдруге посіяти скоростиглі сорти білокачанної, пекінської, цвітної капусти та броколі. Приблизно через 60 днів ви вже зможете насолодитися результатами своєї праці. Молоді капустяні паростки не дуже люблять спеку, тому рекомендується спочатку посіяти розсаду в окремі стаканчики, а після похолодання пересадити на город.