Для подальшого розгляду та притягнення до відповідальності правоохоронці передадуть матеріали до суду. Правопорушнику, за порушення правил утримання собак, що спричинило шкоду здоров’ю дитини, загрожує штраф із конфіскацією тварини. Нині потерпілий хлопчик перебуває у медзакладі під наглядом лікарів. Його здоров’ю нічого не загрожує.

Інформація про те, що на вул. Східній у м. Вознесенськ собака породи середньоазіатської вівчарки вкусила семирічного хлопчика надійшла до операторів спецлінії 102 від матері потерпілої дитини пізно ввечері 23 липня, повідомили у поліції Миколаївської області.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи Вознесенського райуправління, які з’ясували, що собака вибіг із подвір’я приватного домогосподарств та накинувся на хлопчика, коли той зі своїм 14-річним братом йшов по вулиці. Медики діагностували у потерпілого рвані рани обличчя. Наразі дитина продовжує залишатися під наглядом лікарів.

Поліцейські опитали громадян та склали відносно 37-річного власника домашньої тварини небезпечної породи адміністративний протокол за порушення правил тримання собак, що призвело до заподіяння шкоди здоров’ю людини (ч.3 ст. 154 КУпАП).

Зібрані матеріали правоохоронці скерують до суду для подальшого розгляду та прийняття рішення. Господарю тварини, відповідно до чинного законодавства загрожує штраф та конфіскація собаки.