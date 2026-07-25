Націоналістична партія «Право і справедливість» (PiS), яка правила Польщею з 2015 по 2023 рік, у п’ятницю розкололася, що підриває спроби консервативного табору повалити проєвропейського прем’єр-міністра Дональда Туска на виборах наступного року.

Про це пише Politico.

Після перемоги консерватора Кароля Навроцького на президентських виборах у травні 2025 року, PiS сподівалася набрати обертів до повернення до влади у 2027 році. Ця перспектива викликала тривогу в Брюсселі, враховуючи тривалий досвід конфронтації PiS з ЄС з таких питань, як верховенство права та права ЛГБТК+.

Але партія слабшає і втрачає рейтинги в опитуваннях з минулої осені та потерпає від боротьби за свою політичну траєкторію та наступність між залізним лідером партії Ярославом Качинським та колишнім прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Цей конфлікт на чолі партії загострився у п’ятницю, коли Качинський виключив Моравецького та близько трьох десятків депутатів за відмову вийти з внутрішньої групи в ПіС, яку широко розглядають як спробу Моравецького створити власну партію всередині існуючої.

Качинський оголосив про виключення після опівночі, коли він дав Моравецькому та його групі підписати декларацію про лояльність.

«Усі знали, що вони повинні підписати, і водночас усі знали, які наслідки матиме непідписання. І тому вони прийняли рішення, яке прийняли», – сказав Качинський на брифінгу для преси в штаб-квартирі ПіС у Варшаві.

Очікується, що союзники Моравецького тепер створять окрему фракцію в польському парламенті. У Сеймі 460 місць. Вихід послідовників Моравецького скоротить парламентську фракцію ПіС до 140-145 місць, і вона все одно буде другою за величиною фракцією після Громадянської коаліції Туска.

Хоча восени минулої осені ПіС випереджала Громадянську коаліцію в опитуваннях, зараз підтримка впала до 26 відсотків, згідно з опитуванням POLITICO, поступаючись Громадянській коаліції, у якої 32 відсотки.

Тепер відставання тільки посилиться, оскільки консервативні та націоналістичні виборці тепер будуть розділені між партією Качинського, двома ультраправими формуваннями та групою Моравецького, яка вважається найпоміркованішою з усіх.

Незважаючи на розкол у правих рядах, Громадянська коаліція Туска все ще може мати труднощі зі створенням коаліції, яка буде більшою, ніж об’єднані сили правих.

Безпосереднє протистояння всередині ПіС почалося 15 липня, коли керівництво наказало членам залишити асоціації, що здійснюють політичну діяльність, та подати декларації до півночі 23 липня.

Членам, які відмовилися, загрожувало виключення. Моравецький та його прихильники провели зворотний відлік до дедлайну, запевняючи ЗМІ, що їхнє майбутнє в ПіС, і що їхня мета — розширити привабливість партії для виборців поза межами основної радикальної правої демографічної групи.

У березні Качинський обрав жорсткого колишнього міністра освіти Пшемислава Чарнека кандидатом від партії на посаду прем’єр-міністра, очевидно, відсунувши на другий план Моравецького та його стратегію відновлення підтримки серед центристських та бізнес-орієнтованих виборців.

Моравецький створив свою асоціацію, відому як Rozwój Plus (Розвиток Плюс), в середині квітня. Він представив її як платформу для економічної, технологічної та демографічної політики, а не як майбутню партію.

21 квітня Качинський та Моравецький оголосили про компроміс, згідно з яким Rozwój Plus діятиме через нову експертну раду PiS. Проте Моравецький офіційно зареєстрував асоціацію в травні.

Моравецький також очолює Партію європейських консерваторів і реформістів.

Яскрава зустріч Rozwój Plus — з дискусійними панелями та політичними промовами протягом дня — запланована на 31 липня у Варшаві.

Павел Яблонський, союзник Моравецького та колишній заступник міністра закордонних справ, який зустрівся з Качинським цього тижня у невдалій спробі домовитися про компроміс, розповів POLITICO, що шкодує про розкол, але наголосив, що спільним супротивником все ще є Туск.

«Мені шкода, що до цього дійшло, що нас вигнали. Не те щоб хтось пішов у відставку. Нас просто вигнали з партії за спробу її розширити», – сказав він.

«Крах, розрив – це, можливо, занадто гучне слово. Це розкол, який обрало керівництво партії», – додав він. «На мою думку, політичним опонентом все ще є Дональд Туск та його уряд».