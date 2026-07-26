Міфічна гора Греції, пляжі дня «Д» в Нормандії та стародавні столиці Японії є одними з останніх місць, визнаних ЮНЕСКО за їхню видатну універсальну цінність.

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

Гора Олімп була внесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Міфічна грецька гора була одноголосно визнана природним та культурним надбанням видатної універсальної цінності для людства під час 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини, яка триває з 19 липня в місті Пусан у Південній Кореї.

Включення Олімпу до Списку «є однією з найважливіших міжнародних відзнак у сфері захисту культурної та природної спадщини, оскільки визнає видатну універсальну цінність ширшого району Олімпу, роблячи його одним із найсимволічніших пам’яток», згідно зі спільною заявою міністерств культури та навколишнього середовища та енергетики Греції.

«Від сьогодні міфічний Олімп стає горою для всього людства, яку потрібно охороняти назавжди. Одностайне рішення ЮНЕСКО внести її до списку об’єктів Всесвітньої спадщини є національним досягненням найвищого рівня», – наголосив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у своєму дописі.

Внесення Олімпу, міфічної резиденції 12 олімпійських богів, до списку є вінцем 12-річних зусиль Греції. Найвища гора країни, вершина якої сягає 2918 метрів, – це не лише унікальний природний ландшафт. Протягом століть вона була в центрі грецької міфології, оскільки традиція свідчить, що це була домівка Зевса та дванадцяти богів стародавнього світу. Водночас тут розташована багата екосистема, рідкісні види флори та фауни, а також значні пам’ятки, що пов’язують цей район з історією та культурою.

Пляжі дня «Д» та стародавні столиці Японії

На тій самій сесії, на якій розглядалися десятки номінацій, Список ЮНЕСКО був додатково розширений на п’ять пляжів, що використовувалися для висадки союзників у Нормандії, що було частиною кампанії зі звільнення Західної Європи від нацистської окупації під час Другої світової війни.

Міжнародна рада з питань пам’яток та визначних місць, яка оцінює заявки до Комітету всесвітньої спадщини, виявила, що в цій місцевості знаходяться численні залишки німецьких укріплень, видимі сліди бомбардувань та затонулих кораблів, що свідчить про історичну подію, «яка, як вважається, дозволила повернути свободу та сповістила про тривалий мир на європейському континенті».

Місце у Списку ЮНЕСКО також було надано стародавнім японським столицям Асуці та Фудзіварі, а також району Бома-Бадінгіло в Південному Судані, де відбувається найбільша міграція наземних ссавців на Землі, відома як Велика міграція Нілу, і яка включає, серед інших, близько 6 мільйонів антилоп.

Також до списку були внесені історичні театри регіону Марке в Італії, комплекс Королівської фортеці Капетингів у Лангедоку у Франції, 13 знакових архітектурних творів музею Аалто у Фінляндії, замок Целендорф у Берліні, продовження вже внесеного до списку комплексу «Siedlungen der Berliner Moderne» (транспортні та житлові зони берлінського модернізму), замок Аламут в Ірані, маєтки Сан-Томе і Прінсіпі, історичні сільськогосподарські маєтки, що датуються 19 століттям, та сучасна архітектура Ташкента.

Як повідомляло Інше ТВ, ЮНЕСКО внесла об’єкт всесвітньої спадщини – “Стародавнє місто Таврійський Херсонес та його хору” – до Списку об’єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою.