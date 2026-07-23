ЮНЕСКО внесла об’єкт всесвітньої спадщини – “Стародавнє місто Таврійський Херсонес та його хору” – до Списку об’єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою.

Рішення було прийнято сьогодні, 23 липня, в межах Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на своїй 48-й сесії (48WHC), повідомляє МЗС України.

“Ми вітаємо це рішення. Цей об’єкт, розташований в українському Криму, який тимчасово окупований Росією, перебуває під постійною загрозою та зазнає пошкоджень і руйнувань з боку російських окупаційних влад”, – наголосив очільник МЗС України.

Рішення також закликає міжнародну спільноту посилити співпрацю задля запобігання незаконному обігу культурних цінностей походженням із тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляло Інше ТВ, Комітет ЮНЕСКО зберіг три українських об’єкти у Списку об’єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою через триваючу російську агресію