В Австрії, у містечку Браунау-ам-Інн, у будинку, де народився Адольф Гітлер, відкрили поліцейську дільницю.

Цьому передували роки суперечок щодо того, як розпорядитися будівлею XVII століття — колишньою корчмою, де у квітні 1889 року народився нацистський диктатор, пише ВВС.

Будівлю капітально відремонтували, а її фасад змінили. До того вона завдавала чимало клопоту австрійській владі, яка прагнула не допустити, щоб місце перетворилося на об’єкт паломництва неонацистів.

Гітлер прожив у будинку за адресою Зальцбургер-Форштадт 15 лише кілька тижнів, перш ніж його родина переїхала за іншою адресою в Браунау. Вони остаточно залишили місто, коли йому було три роки.

У 1938 році Гітлер ненадовго відвідав Браунау дорогою до Відня після того, як приєднав Австрію до нацистської Німеччини.

На церемонії відкриття відділку, що супроводжувалася грою поліцейського оркестру, були міністр внутрішніх справ Герхард Карнер та інші посадовці.

За словами Карнера, Австрія бере на себе відповідальність за “жахливу спадщину” минулого. Хоча рішення щодо подальшої долі будівлі далося непросто, міністр вважає, що відкриття відділку започатковує для неї “нову главу”.

“Тепер цей будинок стане місцем демократії, верховенства права, безпеки, свободи та людської гідності”, — заявив він.

Після цього католицький капелан поліції освятив два хрести, які розмістять у новому відділку.

Протягом десятиліть міністерство внутрішніх справ орендувало цю будівлю в її колишньої власниці — місцевої жительки Герлінди Поммер. Відомство сплачувало їй значну орендну плату, намагаючись не допустити, щоб будинок перетворився на об’єкт паломництва для ультраправих туристів.

Підпис до фото,Старий будинок із жовтою штукатуркою зазнав капітального оновлення, і тепер його фасад виглядає зовсім інакше

Протягом багатьох років місцева благодійна організація використовувала цю будівлю як денний центр і майстерню для людей з особливими потребами. Однак у 2011 році їй довелося звільнити приміщення, оскільки Поммер заблокувала проведення ремонтних робіт.

Вона також неодноразово відмовлялася продати нерухомість державі.

Будинок залишався порожнім впродовж кількох років, поки влада та Поммер вели суперечки щодо умов купівлі-продажу.

У 2016 році парламент Австрії ухвалив закон, що дозволив уряду вилучити будинок у Поммер. Їй виплатили компенсацію 812 000 євро. Згодом вона подала позов проти уряду, стверджуючи, що сума була занизькою, але програла справу.

Підпис до фото,На пам’ятному камені біля будівлі написано: “За мир, свободу й демократію — ніколи більше фашизму — мільйони загиблих застерігають”

Тодішній міністр внутрішніх справ Вольфганг Соботка заявив, що будівлю слід знести, а на її місці звести нову. Це було відлунням попередньої пропозиції від депутата російської Думи, який заявив, що хоче купити будинок і підірвати його, яка викликала шквал критики. Багато хто стверджував, що знищення будинку буде рівносильним запереченню нацистського минулого Австрії.

У 2019 році уряд оголосив про плани перетворити його на поліцейську дільницю та ініціював загальноєвропейський конкурс для архітекторів на подання проєктів. Мільйони євро було витрачено на реконструкцію старої жовтої будівлі, яка зараз виглядає зовсім інакше, ніж раніше.

Тепер пофарбована в білий колір, зсередини та зовні, будівля сповнена дубових дерев’яних елементів. Зі старого зберегли старі гвинтові сходи та арочний вхідний вестибюль.

Вона виглядає зовсім інакше, ніж коли благодійна організація Lebenshilfe мала невеликий магазин в одній з кімнат будівлі, коли я востаннє була там майже 20 років тому.

Головний інспектор поліції Людвіг Гайзе сказав, що він радий мати таку “чудову, сучасну будівлю” для роботи.

“У нас просторо, — сказав він, — але в іншому це як будь-яка інша поліцейська дільниця в Австрії”.

Підпис до фото,Поліцейські вишикувалися біля нової поліцейської дільниці після її відкриття

Не всі задоволені рішенням відкрити у історичній будівлі поліцейську дільницю.

Дехто вважає, що це стало хибним сигналом. Вони хотіли б, щоб цей будинок став осередком відповідального ставлення до нацистського минулого. Інші, як-от місцевий історик Флоріан Котанко, воліли б бачити там повернення благодійної організації Lebenshilfe.

“Але навіть ця благодійна організація не захотіла повертатися, оскільки побоювалася, що її використають як фіговий листок для політичних дискусій, тож уряду довелося ухвалити інше рішення”, — розповів Котанко в коментарі BBC.

На будинку немає жодної таблички, яка б розповідала про його історію, натомість встановлено камери відеонагляду для фіксації дій потенційних паломників-неонацистів.

Все, що пов’язує його з Гітлером, – це камінь на вулиці зовні, встановлений у 1989 році.

На ньому написано: “Фашизм – ніколи більше, застерігають мільйони загиблих”

Камінь походить з колишнього концентраційного табору Маутхаузен, що був розташований неподалік.

Ім’я Гітлера на ньому не згадується. Однак Флоріан Котанко вважає, що історія цього місця ніколи не зникне, навіть якщо його відвідає менше неонацистів.

“Цьому доводить давати раду, тому ми всі намагаємося робити це відкрито та коректно. Річ не в гордості, а в тому, щоб змиритися з фактом”.