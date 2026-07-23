Центральний науково-дослідний інститут Збройних сил України презентував “інтелектуально-інформаційну систему “Марічка”. Закрита нейромережа допомагатиме військовим командирам швидше ухвалювати рішення.

Про це на брифінгу повідомив начальник інституту Юрій Клят, інформує «Суспільне».

За його словами, щоб ухвалити рішення командири полків чи бригад, за нормативами, витрачають від шести до 12 годин та опрацьовують близько 20 документів. Українська ШІ-система зменшить цей час до хвилин.

“Система, за аналогом ChatGPT, дає змогу централізовано зібрати інформацію, розрахувати співвідношення бойових потенціалів і змоделювати можливі варіанти дій. Кінцеве рішення залишиться за командиром”, — зазначив Клят.

Система зможе:

збирати, обробляти та верифікувати дані;

автоматчино розраховувати співвідношення сил і засобів;

розраховувати дії, ресурси та втрати;

моделювати обстановку на інтерактивній мапі;

інформувати про зміни в обстановці;

Назву для системи обрали на честь патріотичного українського жіночого імені. За словами представників інституту, під час тестувань “Марічка” виконала завдання на тестових даних.

Розробники продовжать тестувати та навчати нейромережу, захистять канали інформації та завантажать в систему накази та документи з грифами “ДСК” (для службового користування, — ред.) та “таємно”. Наступний крок — робота системи із вищими грифами. Характеристики “Марічки” з міркувань безпеки не розголошують.

“Марічка” сприятиме покращенню і підвищенню ефективності роботи командира і в цілому командного пункту рівня бригада, армійського корпусу, угруповання військ”, – наголосив Клят.

Заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко зазначив, що елементи ШІ вже є у дронах і системах управління деякими видами озброєнь, тому нова нейромережа допоможе прискорити проецс обробки інформації і ухвалення рішень.

“В дроні є штучний інтелект. В системі, яка управляє зброєю чи радаром є вже елементи штучного інтелекту. І є система, яка збирає інформацію і планує її. це дасть можливість винятково прискорити процес обробки інформації, управління військами та зброєю на полі бою”, — зауважив він.

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