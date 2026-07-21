Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем призначив Канішку Нараяна міністром з питань штучного інтелекту, повідомляє Кореспондент.

Це перший випадок, коли напрям ШІ отримав окреме представництво в уряді на рівні члена Кабінету міністрів.

До цього Нараян із вересня 2025 року працював молодшим міністром з питань штучного інтелекту та безпеки в інтернеті. На посаді він відповідав за цей напрям під керівництвом тодішньої міністерки технологій Ліз Кендалл, яку після зміни уряду відправили у відставку.

Водночас новий британський прем’єр поки не представив детальну стратегію розвитку технологій і використання ШІ. Очікується, що найближчим часом Бернем і Нараян визначать позицію країни щодо технологічної незалежності Європи та подальшого розвитку сфери штучного інтелекту.

Велика Британія стала не першою країною Великої сімки, яка створила окрему високопосадову посаду для розвитку штучного інтелекту. Раніше аналогічні рішення ухвалили Франція та Канада.