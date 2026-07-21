Президент України Володимир Зеленський разом із Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою продовжив спілкуватися з командирами наших армійських корпусів про першочергові потреби фронту, захисту прикордонних напрямків та бачення командирами деталей стратегії оборони України.

Про чергову зустріч очільник української держави повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Говорили з командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусів та 30-го корпусу морської піхоти. Дякую за пропозиції.

Командири доповіли про стан справ на відповідних напрямках та активність російської армії, плани ворога та наші можливості протидії. Проаналізували деталі захисту Херсону, міст і громад Дніпровщини, зокрема Нікополя. Ключове – це протидія російським дронам, захист людей, необхідне додаткове постачання.

Була доповідь про нашу підготовку до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку, враховуючи інформацію від розвідки та постійний пошук росіянами додаткових шляхів затягування і розширення війни. Обговорили потреби у посиленні фронтової ППО. Визначили необхідні рішення для продовження корпусної реформи», – зазначив Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський зустрівся з Білецьким, Оболєнським і Апостолом (ФОТО)