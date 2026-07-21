Про це йдеться у заяві Нацгвардії.

-Національна гвардія України послідовно дотримується принципів законності, відкритості та нульової толерантності до будь-яких проявів корупції.

Після отримання інформації у травні 2025 року про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами, що стали предметом розслідування НАБУ та проведення обшуків – посадових осіб, які фігурують у кримінальному провадженні, було відсторонено від виконання службових обов’язків.

Одночасно Міністерством внутрішніх справ України було призначено службове розслідування.

Національна гвардія України надавала повне та всебічне сприяння у межах компетенції під час проведення розслідування. Надавалася уся необхідна інформація на відповідні запити.

Нагадаємо, сьогодні НАБУ І САП повідомили підозру злочинній групі, в складі якої посадовці Нацгвардії (ФОТО)