НАБУ та САП повідомили про підозру вісьмом особам, причетним до заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії України.

Йдеться про:

– посадовців Головного управління НГУ;

– двох підприємців та директора одного з підконтрольних підприємств;

– двох директорів оціночних компаній.

У 2024 році виникла потреба у закупівлі складу для зберігання продовольства для військовослужбовців НГУ. Замість придбання нерухомості безпосередньо у власників посадовці Нацгвардії вступили у змову з підприємцями. Останні придбали необхідне приміщення на підконтрольну компанію та одразу перепродали його НГУ за ціною, штучно завищеною більш як на 143 млн грн.

Для надання оборудці видимості законності спільники залучили оцінювачів, які за «винагороду» підробили звіт про оцінку майна. Отримані кошти вивели через компанії з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми.

Крім того, ці ж підприємці у змові з посадовцями НГУ заволоділи ще понад 7 млн грн бюджетних коштів під час інших закупівель, зокрема сонячних станцій для військових частин та шин для бронетранспортерів.

Після отримання незаконних доходів службовці НГУ придбали автомобілі преміумкласу, земельні ділянки під Києвом, дворівневу квартиру в столиці площею понад 130 кв. м та апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тис. дол. США.

Наразі на це майно, а також на вилучені у підприємців грошові кошти — 340 тис. дол. США та 99,7 тис. євро — накладено арешт.