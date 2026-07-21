Росіянці атакували Запоріжжя і Херсон КАБами, Одесу – ракетами та реактивними дронами. Тому дуже важливо і ухвалення 21 санкційного пакету проти росії, і засоби захисту від росіян та озброєння.

Про це йдеться в коментарі Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«У Запоріжжі триває рятувальна операція на місцях російських ударів авіабомбами. На жаль, станом на зараз відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Є поранені. Росіяни атакували звичайну багатоповерхівку. Горять квартири з першого по сьомий поверх. Усі служби працюють на місцях – залучені рятувальники, медики, – роблять усе, щоб допомогти людям.

Були сьогодні удари й по Херсону КАБами, дронами різних типів, зокрема FPV. Двоє поранених, і, на жаль, є одна загибла людина. Мої співчуття рідним. Є удари по Одесі та області. Росіяни завдали ракетного удару по звичайному парку. Атакували місто також реактивними дронами. Пошкодили чотириповерховий житловий будинок, автомобілі. Двох людей було поранено. В області пошкоджено три звичайних житлових будинки.

Важливо, щоб партнери продовжували підтримку України. Ухвалення 21-го санкційного пакета від Євросоюзу потрібне, як і підтримка нашої оборони. І дуже важливо, щоб запити на озброєння від корпусів, на засоби протидії росіянам – усе те, про що ми говорили з військовими та урядовцями, – були швидше поставлені виробниками. Все, що допомагає захищати життя, має реалізовуватися якнайскоріше», – йдеться в повідомленні Президента.

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