Господарським судом Миколаївської області відкрито провадження у справах за позовами керівника Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області в інтересах держави про визнання недійсним двох договорів про спільну діяльність щодо обробітку земельних ділянок комунальної форми власності площею 35,68 га та 33,47 га та зобов’язання повернути їх власнику для подальшого використання в освітніх цілях.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Так, зазначені земельні ділянки комунальної форми власності передані у постійне користування двом закладам освіти на території Казанківської територіальної громади Миколаївської області для проведення дослідницької та навчальної діяльності.

Водночас ювенальним прокурором встановлено, що директорами навчальних закладів укладено договори про спільний обробіток вказаних земельних ділянок з сільськогосподарськими підприємствами. Вивченням умов договорів з’ясовано, що їх укладено сторонами з метою приховання іншого правочину – договору оренди землі. Проте, як постійний користувач землі, навчальний заклад не наділений повноваженнями щодо передачі її в оренду.

Крім того, унаслідок незаконних дій відповідачів фактично змінено цільове призначення землі, яка стала використовуватися у комерційних цілях для товарного сільгоспвиробництва.

Відтак прокуратурою скеровано до суду відповідні позови.

Судовий розгляд триває.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині прокуратура через суд хоче забрати у недобросовісного орендаря понад 350 га землі