Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що РФ вислала італійського військового аташе у Москві та його помічника. Такий крок він вважає безпідставним.

Про це Таяні повідомив у соцмережі X.

На його думку, крок Москви є “відвертим актом помсти” за те, що раніше Рим вислав двох російських військових аташе. За словами Таяні, їх “спіймали на гарячому”.

“Це відвертий акт помсти за вислання з Італії двох російських військових аташе, яких було спіймано на гарячому під час здійснення шпигунської діяльності, що завдає шкоди нашій національній безпеці”, — заявив Таяні.

Нагадаємо, Італія викрила російську шпигунську мережу, яка збирала дані про вразливі місця української ППО