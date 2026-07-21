На онлайн-аукціонах у системі “Прозорро.Продажі” Фонд державного майна України реалізував санкційне майно на загальну суму 12,2 млн грн при стартовій вартості лотів у 9,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Найдорожчим лотом стала квартира російського пропагандиста й дизайнера Артемія Лебедєва. Вартість дворівневих трикімнатних апартаментів площею 193 м² на вулиці Саксаганського стартувала із 7,07 млн грн без ПДВ. Об’єкт включає передпокій з вітальнею, спальню, кабінети, кухню, кілька санвузлів, комірки та балкони. За лот змагалися два учасники. Переможцем стало Товариство із обмеженою відповідальністю «Діта Комодітіз» із фінальною ставкою майже 8,4 млн грн.

Нерухомість колаборантки Наталії Пащенко, так званої «міністерки охорони здоров’я» на окупованій Луганщині також вчора була продана. Її двокімнатна квартира площею 49 м² в Ірпені виставлялася на торги з початковою ціною 1,08 млн грн. без ПДВ. За цей лот змагалися 22 учасники. Квартиру придбало ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ-ЗАКОН ТА ПОРЯДОК» за 2,4 млн. грн.

Щодо автівок Toyota, що раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці, вони також знайшли власників. Стартова ціна починалась від 262,1 тис. гривень. Загальний результат торгів за цими чотирма лотами склав майже 1,4 млн. грн.

Як свідчать дані з оголошень про продаж, всі 4 авто Дерипаски знаходилася на МГЗ.

За правилами аукціону, покупці мають 25 робочих днів, щоб перерахувати гроші. Щойно кошти надійдуть, вони відразу поповнять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.