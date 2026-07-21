20 липня та у ніч на 21 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, уражено радіолокаційну станцію «Буссоль-С» у районі Хорлів Херсонської області. Вона призначена для виявлення, супроводу та координатного забезпечення надводних (морських) цілей, підвищуючи ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони/ВМФ рф.

Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Давидовському Донецької області, склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області та склад матеріально-технічного забезпечення у районі Попово-Лежачів Курської області рф.

Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Комара Донецької області, Кам’янського Запорізької області та в районі села Запоріжжя Донецької області.



Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 217 боїв, найгарячіше було на Слов’янському та Покровському напрямках, – Генштаб