Біля узбережжя Румунії уражений СПГ-танкер LPG Gas Lisbon під прапором Ліберії, який прямував з єгипетської Александрії в український порт Рені. Постраждали троє моряків.

«Судно зазнало ураження за межами територіальних вод Румунії, приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя.



Невдовзі після інциденту до місця події прибули два судна берегової охорони Румунії, які евакуювали весь екіпаж, зокрема, трьох поранених моряків. Усіх безпечно доставили на берег.



Направлений у цей район буксир стежить за тим, щоб судно не дрейфувало та не становило додаткової загрози для безпеки судноплавства.



Державні органи перебувають у стані підвищеної готовності та з’ясують обставини, причини та відповідальних за цей серйозний інцидент, який, найімовірніше, є черговим епізодом незаконної агресивної війни рф проти України», — пише президент Румунії Нікушор Дан в Х.

За інформацією румунського агентства Digi24, судно зазнало серйозних пошкоджень, а на надбудові спалахнула пожежа.

Усі 17 членів екіпажу були врятовані, троє з них, які отримали поранення, отримали медичну допомогу.

Видання Antena3 пише, що у двох постраждалих були опіки, що охоплювали приблизно 10-15% поверхні тіла, а третій отримав численні рани й стікав кров’ю.

Наразі пошкоджене судно стоїть на якорі, однак пожежа досі триває. Для контролю за танкером задіяли спеціальний буксир, який має запобігти дрейфу судна та усунути загрозу для безпеки в морі.

Як повідомляють джерела Digi24, судно, ймовірно, було атаковане морським дроном, походження якого наразі невідоме.