Військовослужбовиці бойових підрозділів Збройних Сил України вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Інше ТВ.

За завданням Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ цього року придбала першу партію таких засобів індивідуального захисту на суму 47 млн грн.

Перша закупівля становить 2 000 бронежилетів у базовій комплектації 1-5.

Окрім стандартних елементів бронежилета, комплект містить демпферно-кліматичний підпір. Це конструктивне рішення, що допомагає покращити посадку бронежилета; зменшити тиск у фронтальній зоні; забезпечити додаткову вентиляцію під час використання.

Бронежилети виготовлені з керамокомпозитних матеріалів, мають посилений рівень захисту та виконані в камуфляжному малюнку ММ-14.

Зі збільшенням кількості жінок у Силах оборони зростає потреба в засобах захисту, адаптованих до жіночої анатомії.

Такі бронежилети краще прилягають до тіл; забезпечують належний захист; не обмежують рухів; зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань.

Жінки сьогодні виконують бойові завдання нарівні з чоловіками, тому засоби індивідуального захисту мають відповідати найвищим вимогам безпеки, водночас забезпечуючи відповідність анатомічним особливостям тих, хто ними користується.

Наразі це тільки перша закупівля бронежилетів для жінок-військовослужбовиць.

Після початку експлуатації Агенція спільно з Міністерством оборони України та військовими підрозділами збере зворотний звʼязок від користувачок, щоб оцінити практичний досвід використання, визначити можливі напрями вдосконалення виробу та врахувати ці напрацювання під час планування наступних закупівель.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку 2024 року Міноборони затвердило другий зразок жіночого бронежилету: кажуть, цей краще (ФОТО)