Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW) передало Агенції розвитку Миколаєва вантажний автомобіль.

Про це повідомили в Агенції розвитку Миколаєва, передає Інше ТВ.

Авто розраховане на важкі умови експлуатації. Кран-маніпулятор дозволяє виконувати вантажні та монтажні роботи, а також роботи з розбору завалів і відновлення пошкоджених об’єктів. Такий інструмент сьогодні вкрай необхідний комунальним підприємствам міста.

THW з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини. За чотири роки організація закуповувала та постачала в Україну обладнання, техніку й різні матеріали.

Зазначимо, що лише у 2026 році обсяг допомоги Миколаєву від THW перевищив 50 мільйонів гривень — йдеться про генератори різної потужності й автомобілі.

Фото Агенції розвитку Миколаєва

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаїв отримав ще партію генераторів від німецьких партнерів (ФОТО)