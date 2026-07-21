Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW) передало Агенції розвитку Миколаєва вантажний автомобіль.
Про це повідомили в Агенції розвитку Миколаєва, передає Інше ТВ.
Авто розраховане на важкі умови експлуатації. Кран-маніпулятор дозволяє виконувати вантажні та монтажні роботи, а також роботи з розбору завалів і відновлення пошкоджених об’єктів. Такий інструмент сьогодні вкрай необхідний комунальним підприємствам міста.
THW з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини. За чотири роки організація закуповувала та постачала в Україну обладнання, техніку й різні матеріали.
Зазначимо, що лише у 2026 році обсяг допомоги Миколаєву від THW перевищив 50 мільйонів гривень — йдеться про генератори різної потужності й автомобілі.
Фото Агенції розвитку Миколаєва
Як повідомляло Інше ТВ, Миколаїв отримав ще партію генераторів від німецьких партнерів (ФОТО)