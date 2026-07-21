У понеділок у соціальних мережах Пентагон повідомив, що кількість жертв серед американських військових внаслідок іранських атак з 7 липня зросла майже до 100.

У п’ятницю Іран атакував базу США в Йорданії, в результаті атаки загинули двоє американських солдатів, а один військовослужбовець зник безвісти. Протягом тижня до того Іран завдав ще трьох ударів по американських силах у країні.

За словами кількох американських чиновників, які розмовляли на умовах анонімності, щоб обговорити оперативні питання, ці атаки призвели до поранень десятків американських військовослужбовців та пошкоджень кількох гелікоптерів, повідомляє газета The New York Times.

Пентагон не розкрив інформацію про попередні удари, а також про втрати та завдану шкоду. Однак пізніше в понеділок у соціальних мережах його головний речник заявив, що кількість втрат американських військових внаслідок іранських атак з 7 липня зросла майже до 100.

У заявах після авіаударів по іранських військових об’єктах минулого тижня Центральне командування США заявило, що це є помстою за атаки Ірану на комерційні судна, що проходять через Ормузьку протоку, ніколи не згадуючи про удари Ірану по базах у регіоні, зокрема в Йорданії.

Центральне командування не зобов’язане розголошувати інформацію про поранених військовослужбовців, особливо коли вони швидко повертаються до виконання службових обов’язків, заявив військовий чиновник США.

Більше того, інший військовий чиновник США додав: чому Пентагон розголошує інформацію, яка може допомогти Ірану зосередитися на його смертоносних балістичних ракетах та атаках безпілотників у Йорданії та на інших базах на Близькому Сході, де розміщені тисячі американських військових?

За словами американських чиновників, Центральне командування також припинило оголошувати, скільки об’єктів в Ірані воно атакує щодня з тієї ж причини.

Шон Парнелл, головний речник Пентагону, заявив, що військові не приховували та не перекручували дані про втрати США у війні. «Заяви про приховування – це вигадки, спрямовані на те, щоб ще більше засмутити американський народ після загибелі трьох військовослужбовців у бою», – сказав він у своїй заяві в понеділок.

Він вказав на Систему аналізу втрат у сфері оборони Пентагону, яка, за його словами, «регулярно оновлюється» найновішою інформацією щодо загиблих та поранених американських військовослужбовців. Загальнодоступний сайт пропонує зведені цифри, але не містить інформації про конкретні атаки з масовими жертвами, подібні до тих, що сталися в Йорданії протягом останнього тижня.

«Вибір сирих цифр без контексту малює навмисно оманливу та неповну картину», – додав пан Парнелл.

Пізніше він опублікував у соціальних мережах, що «переважна більшість» з майже 100 жертв з 7 липня стосувалися «легких струсів мозку», і 96 відсотків цих військовослужбовців повернулися до служби.

За кілька днів після розпаду крихкого перемир’я Пентагон надав мало інформації про американську військову стратегію після майже п’яти місяців війни. Останній великий брифінг Пентагону щодо війни відбувся на початку травня.

За останні кілька місяців адміністрація Трампа не розкрила, як війна в Ірані виснажила запаси критично важливої ​​та дорогої зброї США, і як Іран зберіг та відновив значний ракетний потенціал.

Тема американських втрат у війні є так само делікатною. Загибель двох солдатів армії в Йорданії в п’ятницю та ще одного військовослужбовця на півночі Іраку довела загальну кількість загиблих американських військовослужбовців з моменту нападу Сполучених Штатів та Ізраїлю на Іран 28 лютого до 17.

Протоколи звітності Пентагону про втрати передбачають публічне ідентифікацію померлих військовослужбовців лише через 24 години після повідомлення найближчих родичів. Імена військовослужбовців, поранених у бою, зазвичай не розголошуються.

За даними сайту Пентагону, що надає звіти про втрати, 427 американських військовослужбовців отримали поранення в іранському конфлікті. На сайті зафіксовано 14 загиблих у ворожих та неворожих інцидентах. Дані про смертність в Інтернеті не оновлювалися, щоб враховувати смерті, про які Пентагон оголосив минулими вихідними.

Пан Парнелл сказав, що дані про поранених військовослужбовців включають «все: від незначних розтягнень щиколоток під час звичайних навчань до інцидентів, абсолютно не пов’язаних з бойовими операціями».

У попередніх адміністраціях Пентагон зазвичай відкладав надання будь-якої інформації про поранених військовослужбовців, доки не були завершені поінформовані родини. За часів адміністрації Байдена Пентагон зазвичай повідомляв про кількість військовослужбовців, поранених внаслідок нападів підтримуваних Іраном ополченців на американські бази в Сирії та Іраку.

За оцінками, у війні загинуло понад 1700 іранських мирних жителів.