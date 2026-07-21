Подія сталася вчора, 20 липня, приблизно о 22:00 в районі буд. № 4 на пр. Богоявленському водій мопеда Yamaha YP 250, за кермом якого перебував 41-річний чоловік, здійснив наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину у невстановленому для переходу місці.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 37-річну пішохідку з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де у подальшому її госпіталізували.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди. Триває досудове розслідування.

Поліцейські звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063-785-04-20 або 102.