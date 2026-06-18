За позовами Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області Господарський суд Миколаївської області відкрив провадження у справах щодо дострокового розірвання двох договорів оренди та повернення до комунальної власності Снігурівської міської ради земельних ділянок загальною площею понад 350 га.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

Встановлено, що усупереч умовам договорів оренди та вимогам законодавства орендар систематично (упродовж декількох років) не сплачував орендну плату за землю сільськогосподарського призначення, унаслідок чого утворилася заборгованість перед місцевим бюджетом.

Незважаючи на неодноразові листи-претензії міської ради, землекористувач заборгованість не погасив, що стало підставою для звернення прокуратури до суду.

Наразі розгляд справ триває.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині прокуратура вимагає від недобросовісного орендаря повернути 107,9 га земли водного фонду, де він вирощує соняшник (ФОТО)