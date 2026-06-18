Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка, серед іншого, передбачає виважене підвищення соціальних стандартів.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

«Мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції.

Прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж усіх трьох років (2027–2029).

Продовжуватиметься підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також створюватимуться умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу.

Прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році.

Середня заробітна плата, за прогнозом, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн, а інфляція сповільниться з 8,9% до 5,1%», – зокрема зазначила очільниця Уряду.

За інформацією Юлії Свириденко, Бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами та зобов’язаннями України за програмами зовнішньої фінансової підтримки. «Вона розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас передбачено сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій», – зауважила Прем’єр-міністерка.



Як повідомляло Інше ТВ, 10 червня Рада підтримала зміни до Держбюджету-2026 – загальні видатки на оборону та безпеку складуть 4,367 трлн гривень