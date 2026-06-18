Завдяки якісному податковому адмініструванню, електронному формату взаємодії з бізнесом та активній протидії ризикам, на Миколаївщині спостерігається стабільне надходження податку на додану вартість до бюджету.

Як повідомив заступник начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Віталій Бітун, податок на додану вартість залишається одним із найвагоміших джерел доходів державного бюджету.

Так, за січень – травень 2026 року суб’єкти підприємництва Миколаївщини сплатили до державного бюджету 1 млрд 355,6 млн грн податку на додану вартість (далі – ПДВ) з вироблених в Україні товарів. Цей показник відображає рівень ділової активності реального сектору економіки Миколаївщини. Ми налаштовані на підтримку сумлінного бізнесу, забезпечення якісного податкового сервісу для платників податків, де кожна людина має рівний доступ до державних послуг, може отримати їх швидко, зручно та без перешкод. ДПС активно впроваджує електронні сервіси – усе від реєстрації платника до подання звітності та надання консультацій відбувається онлайн. Це дозволяє пришвидшити процес сплати ПДВ та уникати помилок, – підкреслив податківець.

Питома вага ПДВ у загальній сумі надходжень до державного бюджету становить понад 18,6 відсотка.

За словами посадовця, станом на 01.06.2026 в Реєстрі платників ПДВ по ГУ ДПС у Миколаївській області обліковується 5577 суб’єктів господарювання (далі – СГ), у тому числі 4932 платника – юридичні особи, 645 платників – фізичні особи – підприємці (далі – ФОП).

Як наголосив Віталій Бітун, податкова служба продовжує вдосконалювати сервіси, впроваджувати сучасні цифрові рішення та розширювати можливості для зручної взаємодії з громадянами і бізнесом. Ми підтримуємо сумлінний бізнес, зокрема шляхом виведення суб’єктів з переліку ризикових та зменшення кількості заблокованих податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Застосовуючи систему моніторингу оцінки ризиків, податкова служба прагне створювати сприятливі конкурентні умови для чесного бізнесу регіону, що дозволяє запобігти зловживанням та фіктивному формуванню податкового кредиту і також сприяє збільшенню реальних надходжень до бюджету.

Податківець нагадав, що для забезпечення ефективної комунікації та надання практичної допомоги бізнес-спільноті, у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області діє Консультаційний центр з питань роботи системи моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків. Завдяки Центру підприємці можуть вирішувати проблемні питання оперативно та прозоро.

Звернутися до фахівців центру можна за телефонами: (0512) 50-18-71, (0512) 50-18-32, (0512) 50-18-12, (0512) 50-19-18, (0512) 50-18-33, 093 964 21 32.

Крім того, платники Миколаївщини можуть отримати фахові консультації, зокрема з питань податку на додану вартість, в Офісі податкових консультантів за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.

Як зазначив Віталій Бітун, ДПС Миколаївщини прагне бути максимально відкритою для бізнесу і громадськості, сподівається на розуміння важливості сплати податків з боку суб’єктів господарювання і дякує усім сумлінним платникам, які у цих складних для функціонування бізнесу умовах, продовжують наповнювати бюджет, сплачують ПДВ – це позитивно впливає на фінансову стабільність держави та можливість реалізовувати важливі соціальні та економічні програми.