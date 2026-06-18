Франція та Україна поглиблюють співпрацю у сфері оборонних технологій. На міжнародній виставці озброєнь Eurosatory 2026, що проходить поблизу Парижа, представники французького Агентства оборонних інновацій (AID) та української платформи Brave1 представили новий механізм підтримки спільних розробок у сфері військових технологій — програму Brave France.

Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.

Під час круглого столу 16 червня директор Агентства оборонних інновацій Франції Патрік Офор та операційна директорка Brave1 Ірина Заболотна розповіли про структуру майбутньої програми, яка має об’єднати українські та французькі компанії навколо розробки нових рішень для потреб оборони.

Brave France була офіційно започаткована у січні 2026 року після підписання листа про наміри між директором AID Патріком Офором та виконувачем обов’язків директора Фонду розвитку інновацій України Віктором Руденком. Ініціатива стала продовженням співпраці між французькою та українською сторонами, започаткованої ще у лютому 2025 року, коли було укладено першу угоду про координацію випробувань та оцінки інноваційних рішень для потреб збройних сил обох держав.

Згідно з представленою на Eurosatory програмою, загальний бюджет Brave France становитиме 20 мільйонів євро. Фінансування здійснюватиметься на паритетних засадах між французькою та українською сторонами. Максимальний обсяг підтримки для одного проєкту сягатиме 1 мільйона євро.

У програмі зможуть брати участь як французькі, так і українські компанії. До конкурсу допускатимуться розробки з рівнем технологічної готовності не нижче TRL 5, тобто технології, які вже пройшли початкові випробування та можуть бути доведені до практичного використання.

Перший конкурс у межах Brave France планується відкрити у вересні 2026 року. Згідно з оприлюдненим графіком, у липні сторони сформують спільну виконавчу раду відбору, у серпні буде створено експертні групи та відкрито платформу для подання заявок. Протягом вересня триватиме прийом проєктів, у жовтні — їхня експертна оцінка, а у листопаді фіналісти представлять свої розробки керівному комітету, який ухвалюватиме рішення щодо фінансування.

Під час презентації також було оголошено, що перший конкурс буде присвячений технологіям, які сьогодні мають критичне значення для сучасної війни. Серед них — ракетні системи та лазерні технології.

Особливістю програми стане практична орієнтація на швидке впровадження розробок. Як зазначали представники сторін, перспективні рішення проходитимуть оцінювання в Україні та можуть бути представлені безпосередньо військовим для подальшого використання.

Політичну підтримку проєкт отримав і на рівні урядів двох держав. Під час візиту до Києва 7 лютого 2026 року міністерка збройних сил та у справах ветеранів Франції Катерін Вотрен підтвердила підтримку ініціативи та заявила: «Поєднання промислової сміливості українців перед обличчям агресії та історичної французької технологічної й промислової експертизи може служити безпеці всієї Європи».

На завершальному слайді презентації Brave France було сформульовано головну мету програми: спільне створення нових оборонних технологій «для того, щоб Україна перемогла, а Франція стала лідером».

На тлі триваючої війни Росії проти України та масштабного переозброєння європейських армій проєкт Brave France став одним із найконкретніших прикладів того, як Париж і Київ намагаються поєднати український бойовий досвід із французькими технологічними та промисловими можливостями для створення нового покоління оборонних рішень.

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