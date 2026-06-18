Служба безпеки України перехопила офіційний російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області рф.

Йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру «Государственного казенного учреждения Брянской области «Безопасный регион». Відповідний документ був здобутий у ході контррозвідувальних заходів СБУ. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА.

Зокрема, у перехопленій довідці повідомляється, що:

так званий «РС ОШ ЕНЦ» (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БПЛА в районі інциденту;

наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево;

крім цього, черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.

Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф є спецоперацією російських спецслужб.

Звертаємо увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками рф. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.

Разом з тим, вкотре наголошуємо, що Україна та всі Сили безпеки та оборони нашої держави неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях.

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Нагадаємо, напередодні російська влада заявила про удар українського безпілотника по автобусу з дитячою футбольною командою в Брянській області. Очільник Білорусі Олександр Лукашенко також звинувачував Україну в нападі, цитували його російські пропагандистські агентства.

Але у Генштабі ще вчора повідомили, що заяву представників РФ про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Там наголосили, що в зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області.

«Розцінюємо подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію кремля. Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, російська федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України», — йдеться в повідомленні Генштабу.

У Генеральному штабі заявили, що саме росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об’єктах. Унаслідок останніх ракетних ударів по території України, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти.

«Збройні сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення», — додали в Генштабі.