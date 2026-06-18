Лідери ЄС у четвер обговорять, чи потрібні блоку нові посилені торговельні механізми захисту, щоб стримати зростання китайського експорту, який у Брюсселі вважають екзистенційною загрозою для європейської промисловості та робочих місць. Про це повідомляє Agence France-Presse, пише УНН.

У Європейському Союзі зростає консенсус щодо того, що він надто залежить від Китаю, і Брюссель побоюється, що це робить його вразливим до потенційного економічного тиску та шоків у постачанні.

Торговельний дефіцит блоку у товарах минулого року сягнув близько 360 мільярдів євро (417 мільярдів доларів), що означає, що китайський експорт значно перевищував імпорт до ЄС.

Наші торговельні відносини з Китаєм досягли точки, яка потребує перезавантаження. Не конфронтації, а балансування – заявив головний торговельний представник ЄС Марош Шефчович.

Хоча столиці ЄС погоджуються щодо загальної діагностики проблеми з Китаєм, їхні позиції розходяться щодо лікування.

Одним зі способів посилити торговельний інструментарій ЄС може бути створення нового механізму для запровадження секторальних тарифів, наприклад у хімічній або “зеленій” промисловості — за зразком політики президента Дональда Трампа.

Президент Франції Еммануель Макрон минулого місяця закликав до “європейського еквівалента розділу 301” — торговельного інструменту, який Трамп використовував для запровадження масштабних тарифів, — заявивши, що “суверенітет Європи під загрозою”.

Німеччина досі займала обережну позицію, оскільки її економіка сильніше наражається на ризик можливих заходів у відповідь, тоді як Іспанія намагалася уникати напруженості, прагнучи китайських інвестицій.

Як зазначає видання, Берлін, схоже, починає схилятися до французької позиції.

Німецький чиновник заявив, що Берлін “відкритий” до нових інструментів, якщо вони необхідні, за умови що вони “не будуть спрямовані на конкретних отримувачів”.

Занепокоєння щодо домінування Китаю не обмежується ЄС.

На Заході зростають побоювання через контроль Пекіна над ринком рідкісноземельних мінералів, які використовуються в побутовій електроніці, і питання Китаю також обговорювалося під час переговорів лідерів G7 у Франції цього тижня.

Справжнім сигналом тривоги стало те, що минулого року Китай запровадив експортний контроль на рідкісноземельні елементи, що спричинило шок у глобальних ланцюгах постачання.