Результати сьогоднішньої атаки на Москву викликала шалений сплеск творчості в українців.
Інше ТВ зібрало те, що побачило на просторах Інтернету на даний момент:
Телеграм-канал «Херсонський дизайнер» створив не тільки картинку, а й вірш написав:
Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, охвачена пожаром,
Тревогу подняла?
Ведь Киев взять за три дня клялись,
Да только сами обосрались
Недаром помнит всё Болото
Налёт БПЛА!
Включився у мемо-творчість і миколаївський сегмент Фейсбуку:
Як ми вважаємо, це не межа, тож буде створено ще багато прекрасних мемів.
А можливо, завтра у нас з’являться інші приводи для мемо-творчості.