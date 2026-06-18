Результати сьогоднішньої атаки на Москву викликала шалений сплеск творчості в українців.

Інше ТВ зібрало те, що побачило на просторах Інтернету на даний момент:

Телеграм-канал «Херсонський дизайнер» створив не тільки картинку, а й вірш написав:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром

Москва, охвачена пожаром,

Тревогу подняла?

Ведь Киев взять за три дня клялись,

Да только сами обосрались

Недаром помнит всё Болото

Налёт БПЛА!

Включився у мемо-творчість і миколаївський сегмент Фейсбуку:

Як ми вважаємо, це не межа, тож буде створено ще багато прекрасних мемів.

А можливо, завтра у нас з’являться інші приводи для мемо-творчості.