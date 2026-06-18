Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке визначає механізм тимчасового забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) житлом у сільській місцевості, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності. Про це повідомляє Мінсоцполітики, пише УНН.

Документ встановлює порядок придбання житла для потреб переселенців та використання коштів державної підтримки на ці цілі. Зокрема, громади зможуть отримувати субвенцію з державного бюджету для формування фондів житла. Таке житло використовуватиметься для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалене рішення також визначає правила реалізації експериментального проєкту, спрямованого на розширення можливостей громад щодо тимчасового забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості.

Зокрема, скористатися проєктом можуть ВПО, які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або з тимчасово окупованих територій (згідно з переліком Мінрозвитку), та які одночасно відповідають майново-фінансовим критеріям (зокрема, не мають власного придатного для проживання житла на підконтрольній території, не отримували компенсацій чи житлових ваучерів за знищене майно та протягом останніх 6 місяців не купували ділянки дорожче 100 тис. грн або нові авто).

Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають: багатодітні сім’ї; особи з інвалідністю та сім’ї, у складі яких є діти з інвалідністю; діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування (або особи, старші 23 років, які мали такий статус до повноліття); особи похилого віку.