Нідерланди виділять 500 млн євро на підтримку дронових спроможностей України, а також на підтримку механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це було оголошено під час візиту до Нідерландів Міністра оборони України Михайла Федорова, повідомляють в українському оборонному відомстві.

Так, в межах зустрічі Михайла Федорова з Міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю, яка допоможе примусити росію до миру та завершити війну з позиції сили.

Зокрема, Нідерланди спрямують додаткові 250 млн євро на розвиток дронових спроможностей України. Такий внесок підсилить Україну дронами, які вже довели ефективність на фронті.

Крім того, ще 250 млн євро буде спрямовано на механізм PURL для передачі, зокрема, ракет проти російської балістики.

Також під час зустрічі міністри оборони підписали угоду щодо оборонних інновацій та співпраці оборонних підприємств.

Команда Міноборони України наголосила на важливості підтримки Лінії дронів, зокрема через розширення middle strike-спроможностей підрозділів.

Крім того, йшлося про можливості обміну рішеннями в межах Drone Deal. Нідерланди можуть отримувати українські оборонні технології, а також доступ до досвіду їхнього бойового застосування в умовах сучасної війни.

Михайло Федоров подякував Ділан Єшільгоз-Зегеріус за підтримку за ключовими напрямами та готовність розвивати співпрацю.

Також Михайло Федоров провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Сторони обговорили подальшу підтримку України за ключовими оборонними пріоритетами.

Міністр оборони України подякував Нідерландам за якісну та послідовну допомогу, яка дає практичний результат на полі бою.

Важливий фокус зустрічі – запуск спільного виробництва дронів. Україна надала експортну ліцензію для виробництва безпілотних систем спільно з нідерландською компанією VDL відповідно до домовленості про Drone Deal, яку підписали Президент України та Прем’єр-міністр Нідерландів.

Це важливий крок для розвитку win-win партнерства між Україною та Нідерландами.

Сторони також обговорили подальше фінансування Лінії дронів, яку Нідерланди профінансували на 700 млн євро у 2025 році, а також розвиток програми «Логістичний локдаун» через масштабування middle strike-ударів.

Крім того, Михайло Федоров провів зустріч із представниками Парламенту Нідерландів.

Міністр оборони України подякував нідерландським парламентарям за підтримку України та фінансування, яке спрямовується на ключові потреби оборони. Важливо, що це якісна допомога, яка дає практичний результат. Окремо Михайло Федоров відзначив підтримку авіаційної компоненти, зокрема F-16, які допомагають збивати крилаті ракети.

Під час зустрічі Міністр оборони представив прогрес реалізації стратегії Air-Land-Economy.

Сили оборони перехоплюють ініціативу в усіх доменах. Це відкриває вікно можливостей, щоб у найближчі місяці посилити тиск на росію.

Серед ключових пріоритетів України – продовження підтримки PURL, зокрема для отримання ракет PAC-3 та інших спроможностей протиповітряної оборони. Також критично важливими залишаються українські дрони та ракети, боєприпаси підвищеної дальності.

Михайло Федоров подякував Нідерландам за підтримку PURL, постачання боєприпасів до Patriot та фінансування Лінії дронів – одного з найефективніших проєктів на полі бою.

Окремо Міністр оборони запропонував партнерам активніше фінансувати українське виробництво. Україна та Нідерланди вже мають промислову співпрацю, яка посилює обидві країни. Важливо масштабувати це win-win партнерство.

Михайло Федоров закликав спрямувати додаткові кошти у пріоритетні оборонні проєкти якомога швидше. Це дозволить скористатися вікном можливостей, посилити тиск на росію та наблизити справедливий мир.

Також очільник Міноборони здійснив візит до науково-дослідної організації TNO.

Разом із Державним секретарем Міністерства оборони Нідерландів Дереком Босвейком та представниками TNO він ознайомився зі спроможностями організації. TNO є одним із найбільших R&D-центрів у Європі та тісно співпрацює зі Збройними силами Нідерландів.

Організація вже розвиває співпрацю з Україною та вивчає досвід сучасної війни, зокрема через співпрацю з кластером оборонних інновацій Brave1.

Під час візиту українська сторона ознайомилася з рішеннями нідерландських компаній.

Зокрема, йшлося про безпілотні технології, засоби перехоплення дронів, сенсори та інші оборонні рішення.

Окремо Михайло Федоров запропонував партнерам випробовувати озброєння та інновації в Україні в межах ініціативи Test in Ukraine. Такий формат дає змогу швидко перевіряти рішення в умовах сучасної війни, отримувати зворотний зв’язок від Сил оборони та вдосконалювати технології на основі реального бойового досвіду.

Також Міністр оборони відвідав виробництво компанії Destinus, де виготовляють ракети Ruta.

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