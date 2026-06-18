Фінляндія та Норвегія знову перевірили державний кордон між країнами. Оскільки велика частина кордону проходить посередині ріки, час від часу в ньому відбуваються зміни. Цього разу кордон між країнами зсунувся на фінський бік на площі 16 гектарів, тобто трохи більш як 20 футбольних полів.

Про це повідомляє Yle, передає Інше ТВ.

Причина в тому, що державний кордон завжди проходить по найглибшому місцю прикордонних річок, а течія річок змінює русло, яким проходить кордон. Начальник картографічного відділу Геодезичної служби Фінляндії Юркі Лямся розповідає, що найглибше русло визначається за допомогою ехолокації.

– Зміни були в межах метрів, а в деяких місцях навіть до ста метрів. Зміни площ невеликі. Площі держав змінилися на кілька гектарів, – каже Лямся.

Лямся підкреслює, що кордон держав систематично не зміщується на територію однієї з країн, а в таких випадках “живе” під час оглядів кордону.

– Зміна в 16 гектарів такого ж розміру, як і минулого разу, хоча й у протилежному напрямку, – каже Лямся.

Огляд кордону проводиться кожні 25 років.

Хоча кордон зсунувся, острови та мілини в ріці не змінили власника.

У басейні Тено державний кордон проходить приблизно на 300 кілометрів по таких річках, як Райайокі, Кієтсімяйокі, Інарійокі та Тенойокі. Довжина державного кордону між Фінляндією та Норвегією становить 737 кілометрів.

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