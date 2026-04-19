Естонія посилює контроль над кордоном із Росією: уздовж північно-східної ділянки кордону буде збудована радарна система, яка включатиме 14 веж, встановлених поблизу річки Нарва — від її впадіння у Фінську затоку до озера Пейпус. Вежі використовуватимуться, зокрема, для виявлення дронів, що наближаються.

Про це пише Українська служба «Польського Радіо» з посиланням на радіо ERR.

Інвестиція є наслідком порушення кордону країни восени минулого року, коли російські прикордонники перетнули територію Естонії, перепливши Нарву на катері на повітряній подушці та висадившись на хвилерізі з естонського боку.

Також наприкінці березня цього року, під час атак України на російські порти та нафтотермінали поблизу кордону Естонії, над східною частиною Фінської затоки кілька дронів залетіли в повітряний простір країни, а один із них влучив у димар електростанції Auvere поблизу Нарви.

Окрім радарних веж, буде збудована дорога, що дозволить патрулям прикордонної служби пересуватися територією.

За словами міністра внутрішніх справ Ігора Таро, територія від берегів річки до найближчої основної дороги наразі є «сірою зоною». Заступник командувача поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) Вейко Коммуссаар назвав проєкт, що включає можливості патрулювання, прикордонного нагляду та виявлення дронів, «унікальним рішенням».

Радарна система разом із супутньою інфраструктурою має бути готова у 2027 році. Наразі естонські служби можуть спостерігати близько 70% території прикордонної річки Нарва.

Уся естонсько-російська ділянка кордону становить понад 338 км, з яких близько 135 км — це сухопутна частина, переважно складна лісиста та болотиста місцевість. 76 км кордону проходить річкою Нарва, а 127 км — через озеро Пейпус.

