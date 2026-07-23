Робоча група з питань розширення Європейського Союзу (COELA) знову не затвердила результати скринінгу, пов’язаних з кластерами 2 та 3 переговорів про вступ з Україною та Молдовою. За даними дипломатичних джерел у Брюсселі, Угорщина не підтримала це рішення на засіданні 22 липня, тому питання було перенесено на 1 вересня, повідомляє VG, пише УНН.

Це вже друга невдала спроба за тиждень. Це питання також було на порядку денному 17 липня, але тоді також не було досягнуто згоди.

Будапешт раніше зазначив, що був би готовий підтримати відкриття кластера 3 у випадку Молдови, але не у випадку України. Це рішення зрештою не було схвалено більшістю держав-членів, тому рішення також не було ухвалено.

Поточне перенесення означає, що новий кластер переговорів для України точно не буде відкрито до літніх канікул, пише видання.

14 липня у Брюсселі вже було відкрито кластер 6, “Зовнішні відносини”, після того, як Угорщина зняла своє попереднє вето на це. Тодішній віцепрем’єр-міністр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка навіть заявив, що впевнений, що відкриття решти кластерів не буде відкладено до осені.

Однак це очікування не справдилося, оскільки Угорщина зберегла свої заперечення щодо кластерів 2 та 3, зазначає видання.