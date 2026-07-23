Після досягнення угоди між державами-членами ЄС щодо вмісту 21-го пакету санкцій проти РФ президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта опублікували заяви на підтримку важливого рішення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пости очільників євроінституцій у соцмережі Х.

«Я вітаю угоду щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час, коли Україна нарощує військовий імпульс, наші санкції продовжують послаблювати економічні основи військових зусиль Росії», – заявила президентка Єврокомісії.

Вона повідомила, що ЄС додає ще 32 російські банки до списку банківських установ, транзакції з якими буде заборонено, а також криптовалютні компанії та платформи для торгівлі нафтою.

«Заморожуємо коригування граничної ціни на нафту на рік, щоб російська військова машина не вигравала від ринкових потрясінь», – заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що вперше ЄС накладає санкції на судна, що допомагають тіньовому флоту РФ.

«І ми зробили важливий крок до офіційної заборони в’їзду російських бойовиків до ЄС», – підкреслила фон дер Ляєн, окремо подякувавши ірландському головуванню в Раді ЄС за координацію ухвалення рішення на рівні послів держав-членів ЄС.

У свою чергу Антоніу Кошта заявив, що досягнення угоди щодо санкції є черговим «рішучим кроком для посилення тиску на Росію».

«Наш 21-й пакет санкцій спрямований на сектори з найбільшим впливом: енергетику, фінансові послуги, криптовалюту та торгівлю. Наша підтримка України, справедливого та сталого миру залишається непохитною», – резюмував Кошта.

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