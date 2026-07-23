Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили нові підозри колишньому виконувачу обов’язків генерального директора державного підприємства оборонної галузі та трьом його працівникам.

За даними слідства, керівник колишнього оборонного підприємства, яке перебувало в стадії приватизації, замість належного управління його активами фактично разом з підлеглими організували схему його знищення. Обладнання демонтували, розпилювали, вивозили та здавали на металобрухт.

Як повідомила нардеп Василевська-Смаглюк, мова йде про колишнього в.о. гендиректора ДП «КДЗ «Буревісник» Олега Плотнікова.

Як зазначає ІншеТВ, Київський державний завод «Буревісник» спеціалізується на розробці, виготовленні та ремонті складних радіолокаційних систем і апаратури для кораблів, катерів, а також підводних човнів. Саме цей завод, як повідомив сьогодні Офіс Генпрокурора, намагалося знищити його керівництво.

Правоохоронці задокументували, як учасники схеми телефоном координували приїзд покупців, підготовку металу та його вивезення до пункту приймання.

Збитки державному підприємству становлять мільйони гривень.

Втім, це не єдиний епізод.

Раніше цьому ж колишньому керівнику та головному інженеру вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за передачу в користування складських приміщень державного підприємства без укладення договорів оренди.

Також під час війни підозрюваний став фактичним власником парку елітних автомобілей, зокрема BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class та Lamborghini Murciélago.

За даними слідства, дороговартісні авто оформлювали на родичів і пов’язаних осіб, хоча насправді ними володів та користувався він особисто, при цьому не декларував.

Тепер йому повідомлено нову підозру за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2024 та 2025 роки.

Один із найпоказовіших епізодів купівля в 2024 році Audi RS7.

Автомобіль придбали за 4 млн грн, а того ж дня оформили на матір підозрюваного, зазначивши в іншому договорі вартість лише 100 тис. грн. Тобто за один день ціна автомобіля в документах зменшилася у 40 разів.

Через пів року Audi перереєстрували на третю особу вже за 4,2 млн грн, але в декларації за 2024 рік цей автомобіль так і не з’явився.

Сума недостовірних відомостей у декларації за 2024 рік становить 11,5 млн грн, а за 2025 рік – майже на 13 млн грн.

Досудове розслідування завершено. Підозрюваним відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Як зазначає Василевська-Смаглюк, раніше Плотніков уже отримав підозру у справі про одержання 63 тис. грн неправомірної вигоди за передачу в користування складських приміщень без укладення договорів оренди.

Нові підозри також отримали головний інженер ДП «КДЗ «Буревісник» Володимир Данканич, технічний керівник Максим Барановський та працівник підприємства Олександр Петенко. За версією слідства, вони брали участь у схемі привласнення майна заводу шляхом здачі обладнання на металобрухт. Барановському та Петенку слідство просить обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.