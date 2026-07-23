Для досягнення мирного врегулювання українського питання будуть потрібні «нові ідеї», заявив Рубіо після переговорів з Лавровим на полях заходу Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на Філіппінах.

Рубіо каже, що для досягнення угоди про припинення війни в Україні будуть потрібні «нові ідеї», оскільки висунуті досі пропозиції «були неприйнятні для України в той час, і я не думаю, що вони будуть прийнятні для них і зараз; насправді, мабуть, навіть менш прийнятні», – пише Guardian.

«Якщо світ і настане, то це станеться завдяки якимось новим ідеям та концепціям, і ми готові запропонувати деякі з них у відповідній обстановці та формі, якщо надасться можливість та будуть створені відповідні умови. Ми готові зіграти цю роль у позитивному ключі», заявив Рубіо.

Втім, у РФ інакше розповіли про цю зустріч.

Там повідомили, що Лавров на зустрічі з Рубіо вимагав припинити постачання озброєнь Україні.

Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства. «Під час обговорення української проблематики С.В. Лавров акцентував неприпустимість подальшого накачування київського режиму озброєннями», — йдеться в повідомленні з підсумків зустрічі, що відбулася 23 липня. Також міністр заявив про продовження «дестабілізуючої політики європейських країн» у стосунку РФ та їх намірів «завдати Росії «стратегічної поразки».