Польща інвестує 656 млн євро у створення європейської супутникової системи безпечного зв’язку IRIS2. Країна стає одним із найвпливовіших учасників цього стратегічного проєкту Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Такий внесок покриває 10 відсотків від загальної вартості всієї програми ЄС, що дозволяє Польщі увійти до вузького кола держав, які відіграють провідну роль у розвитку космічних технологій.

Польща працюватиме нарівні з Францією, Німеччиною та Італією. У списку ключових партнерів також Іспанія та Люксембург. Відповідну угоду підписали у польській столиці.

Цей проєкт став прямою відповіддю на сучасні загрози з боку РФ та нестабільну політичну ситуацію у США з її Starlink. Система гарантуватиме захист від гібридних атак Росії та ризиків, пов’язаних із природними катастрофами.

Мережа базуватиметься на технології квантового шифрування. Вона забезпечує надзвичайно високий рівень захисту даних, і зламати такий супутниковий зв’язок традиційними методами майже неможливо.

Графік розгортання проєкту:

2029 рік – запуск у роботу перших елементів системи;

2031 – 2032 роки – повне формування супутникового угруповання на орбіті.

У Польщі збудують власний наземний центр управління системою. Його інтегрують із державною мережею GovNet. Завдяки цьому Польща перетвориться на регіональний хаб захищеного зв’язку. Вона обслуговуватиме потреби країн Балтійського моря та Північної Європи.

Також космічна галузь країни отримає потужний поштовх для розвитку. Майже 400 польських підприємств зможуть приєднатися до виконання замовлень у межах IRIS2.