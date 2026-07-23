Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік.

Про це сьогодні, 23 липня, повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Інше ТВ.

«Міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документу.

Завдання уряду — подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк до 15 вересня.

Документ має відповідати нашим головним завданням — зміцненню обороноздатності, забезпеченню фінансової стійкості та продуманої соціальної політики», – зазначив очільник Уряду.

Як повідомляло Інше ТВ, Корецький анонсував аудит Кабміну