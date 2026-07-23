Новий прем’єр-міністр України Сергій Корецький доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо проведення експрес-аналізу діяльності всіх міністерств.

Мета аналізу – верифікація виконання бюджетних програм, планів стійкості та інших напрямів роботи, пише Кореспондент.

Корецький повідомив, що Держаудитслужбу можна буде залучити за потреби.

“У двотижневий строк кожне міністерство має подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів – оновлення складу, переформатування або ліквідації у разі недоцільності подальшої роботи”, – наголосив премʼєр.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський після зустрічі з Корецьким повідомив, що вони визначили нові підходи до кадрової політики уряду та пріоритети для міністерств.

“Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання”, – зазначив президент.

Зеленський повідомив, що важливим напрямом залишається робота з міжнародними партнерами для гарантування фінансової стійкості України, реалізації оборонних домовленостей та прискорення виробництва й постачання зброї.

Також президент очікує програму уряду, яку планують представити найближчим часом.