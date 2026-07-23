Україна звернулася із запитом про термінове засідання Ради Безпеки ООН 27 липня у відповідь на атаки росії на свободу судноплавства в Чорному морі. Про це повідомив в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

За словами Сибіги, росія тримає глобальну продовольчу безпеку в заручниках. Лише за останні кілька днів росія атакувала щонайменше три цивільні вантажні судна. Десятки членів екіпажів загинули або зазнали поранень.

Cьогодні через український морський коридор у Чорному морі не пройшло жодне судно – саме в розпал сезону збору врожаю. Це свідомий акт економічного та гуманітарного терору. Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, росія нині атакує глобальні продовольчі ринки в Чорному морі. Якщо цей терор триватиме, мільйони родин в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці можуть зіткнутися зі зростанням цін на продовольство та голодом – наголосив дипломат.

Сибіга заявив, що Україна звернулася із запитом про термінове засідання Ради Безпеки ООН 27 липня.

Закликаємо всі держави, особливо ті, яких це безпосередньо стосується, негайно вимагати від росії припинити атаки на свободу судноплавства в Чорному морі. Жодна країна не має права морити світ голодом. Глобальний тиск здатен зупинити російський терор – резюмував глава МЗС України.