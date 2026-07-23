Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 434 690 (+1 460) осіб
танків – 12 191 (+28) од.
бойових броньованих машин – 24 994 (+12) од.
артилерійських систем – 46 570 (+78) од.
РСЗВ – 1 961 (+3) од.
засоби ППО – 1 515 (+2) од.
літаків – 438 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 994 (+13) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 423 588 (+1 688) од.
крилаті ракети – 4 936 (+3) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 124 243 (+541) од.
спеціальна техніка – 4 453 (+3) од.
Дані уточнюються.