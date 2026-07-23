У Франції знайшли мертвим Даніеля Сіада — модельного агента, якого підозрювали у вербуванні жінок для американського фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Проти нього також розслідували справи про зґвалтування та сексуальну експлуатацію.

Про це повідомляє RFI Українською, передає Інше ТВ.

Тіло Даніеля Сіада виявили ввечері 21 липня в його будинку в Коломбі поблизу Парижа. Про це 22 липня повідомила прокуратура Нантера, підтвердивши інформацію французьких ЗМІ.

Прокуратура відкрила розслідування для встановлення причин смерті. Найближчим часом буде проведено судово-медичну експертизу, розслідування веде судова поліція департаменту О-де-Сен.

У Парижі щодо Сіада вже тривало окреме кримінальне розслідування, яке вела спеціалізована служба з боротьби з торгівлею людьми. Його підозрювали у вербуванні моделей та інших жінок для Джеффрі Епштейна, крім того, проти нього було подано кілька заяв про зґвалтування.

Сам Сіад заперечував усі звинувачення і заявляв, що готовий дати свідчення слідчим та викласти власну версію подій.

Першу заяву проти нього в лютому цього року подала колишня шведська модель Ебба П. Карлссон. Вона стверджує, що Сіад зґвалтував її, коли їй було 20 років, а згодом сексуально експлуатував, познайомивши з колишнім керівником модельного агентства Elite Жеральдом Марі, якого вона також звинувачує у зґвалтуванні. І Сіад, і Марі всі звинувачення заперечували.

Справа Джеффрі Епштейна

Смерть Даніеля Сіада сталася майже через чотири роки після самогубства французького модельного агента Жан-Люка Брюнеля, якого вважали близьким соратником Джеффрі Епштейна. Брюнель перебував під вартою у Франції за обвинуваченнями у зґвалтуванні неповнолітніх та сексуальних домаганнях.

Сам Джеффрі Епштейн, як писала RFI Українською, заарештований у США у 2019 році за обвинуваченнями в сексуальній експлуатації неповнолітніх, був знайдений повішеним у камері слідчого ізолятора ще до початку судового процесу. Його смерть офіційно визнали самогубством, однак вона стала предметом численних суперечок і теорій змови.

У 2020 році заарештували подругу та пособницю Епштейна Ґілейн Максвел, згодои суд визнав її винною у постачанні бізнесмену неповнолітніх дівчат та схилянні до сексуальних контактів із ним.

У ході розслідування виявилося, що у скандалі замішані багато впливових людей світового масштабу — від селебріті до політиків. Так, 19 грудня 2023 року суддя Лоретта Преска розпорядилася розкрити документи, що посвідчують особу близько 200 людей, які, ймовірно, користалися з послуг Епштейна. Це, зокрема, експрезиденти США Білл Клінтон та Дональд Трамп, принц Ендрю, герцог Йоркський, засновник Microsoft Білл Гейтс, співак Майкл Джексон, ілюзіоніст Девід Копперфілд, фізик Стівен Гокінг та інші.

У 2025 році Дональда Трампа фактично змусили підписати закон, який зобов’язав його адміністрацію оприлюднити всі офіційні документи, пов’язані зі справою Епштейна. у тих файлах спливло немало подробиць цієї історії.

Як повідомляло Інше ТВ, у травні цього року стало відомо, що До прокуратури Франції звернулися 10 нових жертв Епштейна.