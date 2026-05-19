На сьогодні в межах справи, що розслідується Францією про торгівлю людьми, виявлено близько 20 можливих жертв американського фінансиста, засудженого за сексуальні злочини і померлого у в’язниці.

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

У межах французького розслідування діяльності злочинної мережі покійного Джеффрі Епштейна з’явилося близько 10 нових жертв. Про це заявила прокуратура Парижа у неділю.

У Франції справу про торгівлю людьми було порушено після того, як у січні Міністерство юстиції США оприлюднило останні документи з “досьє Епштейна”. Слідчі органи розслідують можливі злочини опального американського фінансиста, який помер у в’язниці у 2019 році, скоєні на території Франції або за участю підозрюваних французьких громадян.

Головний прокурор Парижа Лора Бекко заявила, що близько 20 ймовірних жертв звернулися до відомства після того, як у лютому вона закликала потерпілих заявити про себе. Деякі з них були відомі слідчим, сказала вона в інтерв’ю телекомпанії RTL.

“Але у нас з’явилися і нові жертви, яких ми зовсім не знали. Їх близько 10 людей. Ми вирішили їх вислухати, – додала вона. – Деякі з них перебувають за кордоном, тому зустрічі призначаються з урахуванням того, коли вони можуть бути в Парижі”.

За її словами, слідчі зараз також вивчають файли Епштейна і шукають у них імена можливих жертв. “Ми також знову вилучили комп’ютери пана Епштейна, його телефонні розмови, записники”, – сказала вона, додавши, що її команда “звернеться за міжнародною допомогою”.

Французькі слідчі провели обшук у розкішній паризькій квартирі Епштейна у вересні 2019 року, після того, як місяцем раніше його було знайдено повішеним у в’язниці Нью-Йорка. Серед можливих жертв, відомих слідчим, були жінки, які вже давали свідчення під час розслідування щодо колишнього боса європейського модельного агентства Джеральда Марі та покійного модельного агента Жан-Люка Брюнеля.

У березні п’ятнадцять жінок виступили із закликом провести розслідування щодо Марі на предмет можливих зв’язків з Епштейном. У 2023 році слідчі закрили ще одну справу за звинуваченням Марі у сексуальних домаганнях у 1980-х та 1990-х роках через закінчення терміну давності.

Брюнеля ж заарештували 2020 року. Йому ставили в провину сексуальне насильство над неповнолітніми та підбір жертв для американського мільярдера. Він був знайдений мертвим у в’язниці у 2022 році.

Дві колишні моделі розповіли AFP, що модельний агент на ім’я Даніель Сіад готував їх для передачі Епштейну у 2000-х роках, і Марі – у 1990-х роках.

За словами Бекка, в ході останнього розслідування справи про торгівлю людьми “ніхто з тих, хто потенційно може бути причетний до цього, доки не був допитаний”.

У 2008 році Епштейн визнав себе винним у залученні до проституції дівчини віком до 18 років і відсидів 13 місяців у в’язниці, після чого був звільнений умовно.

