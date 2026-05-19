Очільник Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Пекіні заявив, що глава росії володимир путін може зрештою пошкодувати про початок війни проти України.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела, передає Громадське.

Як зазначає видання з посиланням на близьких до експрезидента США людей, під час зустрічей Джо Байдена та Сі Цзіньпіня лідери провели «відверті та прямі» розмови про росію та Україну, проте китайський правитель не висловлював думок про вторгнення та не оцінював дії путіна.

Тому, як пише FT, слова Сі щодо рішення путіна здійснити вторгнення в Україну «пішли далі, ніж у минулому».

За словами джерел видання, знайомих з переговорами, Сі Цзіньпінь також запропонував Трампу, щоб США, Китай та росія об’єднали зусилля для боротьби з Міжнародним кримінальним судом, адже у них є «спільні інтереси».

Від ІншеТВ додамо, що цей матеріал не випадково з’явився у переддень візиту Путіна до Пекіна. І це найцікавіше.