Минулої доби двічі виникали пожежі у приватному секторі Миколаївського району області.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.
Спочатку рятувальники ліквідували пожежу перекриття дачного одноповерхового житлового будинку у с. Осетрівка Чорноморської громади на площі 25 кв. м. Вдруге гасили господарчу споруду у с. Данилівка Нечаянської громади.
Від ДСНС працювали 8 вогнеборців, 2 одиниці техніки.
Причини пожеж встановлюються.
Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині горіло на відкритих територіях – 4 пожежі на 3800 кв. м.