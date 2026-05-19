Минулої доби двічі виникали пожежі у приватному секторі Миколаївського району області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Спочатку рятувальники ліквідували пожежу перекриття дачного одноповерхового житлового будинку у с. Осетрівка Чорноморської громади на площі 25 кв. м. Вдруге гасили господарчу споруду у с. Данилівка Нечаянської громади.

Від ДСНС працювали 8 вогнеборців, 2 одиниці техніки.

Причини пожеж встановлюються.

